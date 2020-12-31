80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son Dakika haberi: Türkiye yeni yıla koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokağa kısıtlaması ile giriyor. Bugün saat 21.00'de başlayan kısıtlama 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. 80 saatlik kısıtlamada nereler açık olacak, kimler muaf sayılacak işte yılbaşı kısıtlamaları hakkında merak edilen tüm detaylar...

MARKETLER AÇIK OLACAK, ALKOL SATIŞI YAPILAMAYACAK

RESTORAN VE LOKANTALAR PAKET SERVİS YAPABILECEK

OTELLERDE YILBAŞI EĞLENCESI YAPILAMAYACAK

ÇİÇEKÇİLER 10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA EVLERE SERVİS ŞEKLİNDE HIZMET SUNACAK

Kısıtlamada marketler açık olacak ancak alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi yapılamayacak. Saat 22.00'den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında hiçbir şekilde müzik yayınına izin verilmeyecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin, kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri için tedbirler alınacak.Toplanma ve kutlama alanlarına yabancı turistler de giremeyecekBugün saat 21.00'den 1 Ocak saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak.1 Ocak Yılbaşında çiçekçiler açık mı diye merak edenler için açıklama geldi. "Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir" ifadelerinde bulunuldu.