Başkan Başdeğirmen: Her zaman her yerde vatandaşımızın yanındayızIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle merkeze bağlı köyler doğalgaza kavuşmaya devam ediyor. Deregümü, Yakaören ve Yazısöğüt köylerinin ardından Kayı Köyü de doğalgaz ile buluştu. Kayı Köyüne Ocak ayında doğalgazı verecekleri sözünü yerine getirdiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Her zaman her yerde vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimizin vermiş olduğu maddi gücü devletimizin vatandaşlarına harcıyoruz” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ‘Köylerimizi doğalgazla buluşturacağız’ sözü bir bir yerine geliyor.Merkeze bağlı Deregümü, Yakaören ve Yazısöğüt köylerinin ardındanKayı Köyüne de altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla doğalgaz arzı sağlandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cuma namazını köy camisinde kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi. Daha sonra Başkan Başdeğirmen, köy konağı önünde düzenlenen ilk doğalgaz yakma törenine katıldı. Törende Torosgaz Isparta İl Müdürü Mehmet Şanlı,Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, Belediye Meclis Üyesi Hacer Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Daire Müdürleri ve köy halkı da yer aldı.İlk doğalgaz arzı için düzenlenen törende konuşan Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, köy halkına verdiği değerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Kayabaş, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Doğalgaz konusunda bize yardımcı oldu. 200’ün üzerinde köy var, 45 mahalle var, afet olan bölgelere yardım gönderiyorsunuz. Her konuda yer, yurt seçmiyorsunuz, hizmet için geldiğinizi biliyoruz. Hizmetlerinizi, insana verdiğiniz değerleri saymakla bitmez. Belediye Başkanımıza şahsım ve köy halkım adına teşekkür ediyoruz” dedi.Torosgaz Isparta İl Müdürü Mehmet Şanlı da Aralık ayında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le birlikte köy halkıyla buluştuklarını, o buluşmada köyde doğalgaz altyapı çalışmalarının Aralık ayında başlayıp Ocak ayında doğalgazı vereceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı. 17 Aralık’ta altyapı çalışmalarına başladıklarına değinen Şanlı, “Köyümüzde 26 Aralık’ta abonelik işlemlerimizi başlatmıştık. Şuan itibariyle 110 abonemiz var. 100 binada doğalgaz servis kutusu var. Bugün itibariyle yaklaşık 7 kilometrelik doğalgaz altyapı çalışmamız var. İnşallah bugün doğalgazı veriyoruz. Belediye Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı Köyüne vermiş oldukları sözü yerine getirdiklerini ifade ederek, Aralık ayındaki buluşmada Ocak ayında doğalgazın köye geleceğini söylediklerini ve bu sözün gerçekleştiğini kaydetti. Söz verdiklerinde bazı vatandaşların inanmamış olabileceğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Önceki köylerimizde ‘inanmamıştık ama hakikaten doğalgaz geldi’ dediler. Çok şükür sözümüzü yerine getirdik. Doğalgazın çok önemli bir hizmet olduğunun bilincindeyiz. Kadınlarımız için de çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Mutfakta soba yanmıyor, oturma odasında soba yanıyor, yatak odasında yanıyor, yanmıyor evin 4 odası ayrı sıcaklıklarda. Buz gibi suyla bulaşık yıkıyorlar. Şimdi evimizin her odası sımsıcak olacak. Sularımız da doğalgazla ısınarak sıcacık akacak. Allah bu güzelliği, bu mutluluğu daim eylesin. Hepimiz için hayırlı olsun. Daha güzel hizmetleri yapmak için de Rabbim hem Cumhurbaşkanımıza hem de ekibimizle beraber bizlere de uzun ömürler versin ki sizlere çok daha güzel hizmetler yapalım” diye konuştu.Isparta merkezin 44 mahalleden oluştuğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Belediye Başkanı olduysak tüm mahalleler, tüm köyler, ilçe ve beldeler Isparta’mızın mahallesi, köyü, ilçesi ve beldesi. Bu sözü vererek göreve geldik. Rabbim nasip etti verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için bize güç kuvvet verdi. 44 mahalleden sonra köylerimizi de mahallemizden sayacağımızı söylemiştik. Bugüne kadar hiçbir hizmette geri kalmadık. Nerede zorda kalan, sorun yaşayan, ihtiyacı olan birisi var köymüş, mahalleymiş, ilçeymiş, uzakmış, yakınmış hiç fark etmeden yetiştik, yetişmeye de devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantıda bize ‘nerede ihtiyaç sahibi var, nerede ihtiyacı olan bir kişi varsa onun yanında olmak zorundasınız’ diyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlarla, diğer yanıyla da insani duygularımızın baskısıyla her zaman her yerde vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimizin vermiş olduğu maddi gücü devletimizin vatandaşlarına harcıyoruz. Ben de aldığım görev gereği bunu yapmaktan son derece memnunum” görüşlerinde bulundu.Isparta’nın doğalgazla 15 yıl önce buluştuğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, şehir merkezinin doğalgazı kullandığını, kendilerine düşen görevin de en yakın köylere doğalgaz götürmek olduğunu ifade etti. Başkan Başdeğirmen, “Torosgaz firması sahibi Osman Beye ve Isparta İl Müdürü Mehmet Beye, Genel Müdürü Oktay Beye çok teşekkür ediyorum. Köylere hiçbir yerde doğalgaz gitmiyor. Sadece merkez bittiyse ilçelere bağlanabiliyor. Nasıl oldu da Isparta’da köylerimize geldi? Hep beraber istedik, buna gönül verdik. Çalışmaları titizlikle takip ettik. Firmamızdaki arkadaşlarımız da bizleri destekleyerek bu hizmeti getirmemize vesile oldu. Bizim de belediye olarak onlara desteklerimiz oldu. Aynı zamanda Kayı Köyümüzün Belediye Meclis Üyesi Hacer Hanımın da bu konudaki hizmetini unutmayalım. Ondan da Allah razı olsun. Belediye Meclisimiz ve bizler bu konuda hizmet etmek için emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı.Doğalgazın dünyanın birçok ülkesinde yüksek fiyatlarla vatandaşlara sunulmaya çalışıldığına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla bugüne kadar doğalgaz kendi üretimimiz olmamasına rağmen sorun yaşamayan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Bunun sebebi de idarecilikten kaynaklanan güzel çalışmalar. Daha önceki dönemlerde doğalgaz, petrol arama yapan firmaların ‘burada petrol, gaz yok’ dedikleri yerlerin hepsinde petrol ve doğalgaz tespit edildi. 710 milyar metreküp doğalgazı şuanda muhafaza altına aldık. Nisan ayından itibaren konutlara dağıtılmaya başlanacak. Bizi kimse engelleyemeyecek. O kuyuları kapatıp gidenler şimdi hayretle bakıyorlar. Bu uçakları nasıl yaptılar, bu petrol, doğalgazı nasıl buluyorlar diye bakıyorlar. Ülkemizin geleceği Allah’ın izniyle çok parlak. Hep beraber destekleyelim, diğer ülkelerin engellemelerine ve bize çelme takmalarına mani olalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun, Üç Aylarımız hayırlı olsun. Doğalgazımız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.Törenin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Torosgaz Isparta İl Müdürü Mehmet Şanlı, Belediye Meclis Üyesi Hacer Kutlu ve köydeki kadınlarla doğalgaz meşalesini yakarak, köydeki doğalgaz kullanımını başlatmış oldu.Kayı Köyü halkı doğalgaza kavuştukları için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Doğalgazın kendileri için daha iyi olduğunu belirten vatandaşlar, “Hiç olmazsa tozdan topraktan kurtulduk. Cumhurbaşkanımıza, Belediye Başkanımıza, firma yetkililerine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dediler.Daha sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy konağında Kayı Köyü halkıyla bir araya geldi, doğalgaz için problemli olan yerlerle ilgili talepleri dinledi. Başkan Başdeğirmen, İmar Müdürlüğü ekibinin köyde problemli olan arazileri imar planına işlemeye başladığını belirterek, doğalgaz gidemeyen evlerle ilgili çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Şubat ayının sonunda köyümüzde doğalgazın gidemediği 70 evin de işlemlerini bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarda yollarınız kazılıyor, asfaltlar bozuluyor. Onların tamirini de biz yapacağız. 2 ay içerisinde Kayı Köyü sobayı ve yollardaki arızaları unutacak. Allah’ın izniyle lüks, modern, huzurlu refah bir hayata başlayacağız” dedi.