Isparta Belediyesi’nin Çünür Mahallesi’nde inşa edilen yeni otogar projesini tamamlama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, otogarın dış cephe kaplama işlemlerinde sona yaklaşıldı. Otogarın kazan dairesinde mekanik montaj çalışmaları devam ediyor, peronlar bölgesinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerel seçimlerden önce verdiği sözleri tek tek yerine getirirken, şehre yeni yatırımlar kazandırıyor önceki dönemden kalan projeleri bir bir tamamlıyor. Önceki dönemden kalan projelerden birisi de Çünür Mahallesi’nde inşa edilen yeni otogar projesiydi. Yapımına başlanan ancak sahip olduğu uzay çatı sisteminin kaplamasının zor olması dolayısıyla projede değişikliğe gidilmişti. Yeni projede çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi sökülürken yerine düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulandı. Bu çalışmanın ardından yeni otogar alanının geri kalan inşaatının tamamlanması için gerçekleştirilen ihaleyi alan yüklenici firmanın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Yüklenici firma tarafındanyeni otogar alanının dış cephe, peronlar, kazan dairesi ve diğer bölümlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yeni otogarın dış cephe kaplamalarında sona yaklaşılırken, kazan dairesinde mekanik imalatların montajı sürüyor.Yüklenici firmanın saha sorumlusu İnşaat Teknikeri Yavuz Karaoğlu, yeni otogarın güney cephesinde dış cephe kaplama çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmayı Kurban Bayramı sonrasında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Peronlar bölgesinde asma tavan ve alçıpan uygulamalarının sürdüğüne değinen Karaoğlu, “Elektrik ekiplerimiz kablolama ve iç tesisat imalatını gerçekleştiriyor. Mekanik ekibimiz havalandırma montajına devam ediyor. Kazan dairesinde montajlarımız devam ediyor. Kazan dairesine kollektör ve pompaların kurulumu tamamlandı. Kazanlarımız takıldı, bacalarımızın montajı gerçekleştirildi. Diğer bölgelerde de çalışmalar sürüyor” dedi.Yeni otogar inşaatı tamamlandıktan sonra çatısına 1.2 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kurulacak. Böylelikle yeni otogar elektrik üretimi sağlayacak.