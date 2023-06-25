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Isparta Şehir merkezinde kapsamlı yol yenileme çalışması yapılacak

Isparta Şehir merkezinde kapsamlı yol yenileme çalışması yapılacak
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3 etapta yapılacak altyapı ve asfalt çalışmaları dolayısıyla belirli saatlerde yollar trafiğe kapatılacak.
 
Şehir merkezinde kapsamlı yol yenileme çalışması yapılacak
 
Isparta Belediyesi cadde ve sokaklardaki altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda 3 – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında Özkanlar Kavşağından başlayacak olan çalışmayla Mimar Sinan Caddesi, Dalboyun Hamamı arkasından Atatürk Parkına inen bölge ile 6 Mart Atatürk Caddesini takiben yine Özkanlar Kavşağı arasındaki yol yenilenecek.
3 etap halinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 3-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında 21.00 – 06.00 saatlerinde yollar etaplar halinde trafiğe kapatılacak.
Yapılan açıklamada; “Isparta’mızı çok daha yaşanabilir bir noktaya ulaştırmak adına ‘el birliği, gönül birliği’ ve karşılıklı istişareyle caddelerimizde altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
Altyapı ve asfalt çalışmalarımız 3 Temmuz – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında 21.00 – 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda çalışmalar;
1.Etapta Mimar Sinan Caddesi (110 Cadde) Özkanlar Kavşağından Isparta Oteline kadar,
2.Etapta Isparta Otelinden başlayarak, Orduevine kadar olan Zübeyde Hanım Caddesi,
3. Etapta Orduevinden başlayıp Subay Lojmanlarına kadar (106 Cadde) olan yollarda gerçekleştirilecektir. Çalışmalar esnasında oluşabilecek rahatsızlıklardan dolayı esnaf ve vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Geleceğin Şehri Isparta’mızı hep birlikte inşa ediyoruz” denildi.
 
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