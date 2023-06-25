Isparta Belediyesi’nin Fatih Mahallesinde 25.000 metrekare alanda inşa ettiği ve içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1300 kişilik tribün, giyinme odası, yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile spor salonunun bulunduğu Spor Kampusu artık açılmak için gün sayıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde önemli spor yatırımlarına imza atıldı, atılmaya da devam ediyor. Mahallelere kazandırılan 20 semt sahasının yanı sıra Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşa edildi. Sporcu ve vatandaşların hizmetine sunulan Emre Mahallesi Spor Kompleksi, yoğun bir şekilde kullanılıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni bir spor yatırımı olarak Fatih Mahallesinde 25.000 metrekare alan içerisinde Spor Kampusu inşa edildi.Çalışmaların çok büyük ölçüde tamamlandığı Spor Kampusunda UEFA standartlarındaki futbol sahası, 4’lü tip giyinme odası, kapalı spor salonunda çalışmalar bitirilirken, yarı olimpik yüzme havuzuna deneme suyu verildi, test aşamaları devam ediyor. Ayrıca spor kampusu içerisinde 1.000 ve 300 kişilik olmak üzere toplam 1.300 kişilik 2 ayrı tribün yapıldı.Hizmete girmek için artık gün sayan Fatih Mahallesi Spor Kampusunun çevresinde peyzaj düzenleme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların ardından Fatih Mahallesi Spor Kampusu, sporcu ve vatandaşları ağırlamak için kapılarını açacak.