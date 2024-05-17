Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu Yolda: Öğretmenlere Ağır Cezalar Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıntılarını paylaştı; sosyal medya paylaşımlarına ve argo kelime kullanımına cezai yaptırımlar geliyor.

Ankara - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Kanun taslağı, öğretmenlerin disiplin kurallarını detaylı bir şekilde ele alarak, öğretmenlere yönelik şiddet ve ihlallerin önlenmesini hedefliyor.

Özellikle sosyal medyada popülerlik kazanan ve öğrencileriyle ders içi görüntülerini paylaşan "fenomen" öğretmenlerin sayısındaki artış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu tür paylaşımların öğrencilerin izni olmadan yapılmasının etik sorunlara yol açtığını belirten Bakan Tekin, kanun taslağında bu duruma yönelik cezai hükümler yer aldığını vurguladı.

Fenomen Öğretmenlere Ceza Yolda

Kanun taslağına göre, sosyal medyada fenomen olmak adına öğrencilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin veya görüntülerin paylaşılması, öğrencilerin izni olmadan yapıldığında cezalandırılacak. Bu tür etik ihlaller, öğretmenlerin sicil dosyalarına işlenecek ve meslek hayatlarında olumsuz sonuçlar doğuracak.

Argo Kelime Kullanmanın da Cezası Var

Ayrıca, öğrencilere karşı argo konuşma gibi kötü örnek davranışlarda bulunan öğretmenlere de cezai yaptırımlar getiriliyor. Öğretmenlik mesleğine uygun olmayan bu tür davranışlar sergileyenler, aylıktan kesme cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Özetle, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, öğretmenlerin mesleki etik kurallara uyumunu sağlamak ve öğrencilerin haklarını korumak amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kanun ile birlikte öğretmenlerin hem mesleki hem de etik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemelerin Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması halinde, öğretmenlik mesleğinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bakan Tekin, "Öğretmenlerimiz, bu düzenlemelerle birlikte daha yüksek bir mesleki standarda kavuşacak ve öğrencilerimizin hakları daha etkin bir şekilde korunacak" dedi.