Vali Baruş, Gençlik Haftası Dolayısıyla Gençlik Liderini Ağırladı

Isparta Valisi Aydın Baruş, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nı kutlamak adına, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen öncülüğünde Isparta Gençlik Liderini makamında kabul etti.

Gençlik Haftası'nın önemine vurgu yaparak misafirleriyle bir araya gelen Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Baruş, "Tüm gençlerimizin Gençlik Haftası'nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bilgi çağının gereksinimlerini üzerinde taşıyacak siz gençlerimizin elinde olacaktır. Siz değerli gençlerimiz sportif faaliyetlerle, bilimle vakitlerini geçirdikleri sürece Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak ve uluslararası arenada hak ettiği saygın yeri alacaktır" şeklinde konuştu.

İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ise, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere dair bilgi vererek, Vali Aydın Baruş'un kabulünden dolayı teşekkürlerini iletti. Gençlik Haftası etkinliklerinin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını belirten Danayiyen, Vali Baruş'un desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.