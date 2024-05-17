TÜVTÜRK’ten Araç Sahiplerine Kritik Uyarı: Sahte Randevu Sitelerine Dikkat!
TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sahte randevu sitelerine karşı araç sahiplerini uyardı.
İstanbul - TÜVTÜRK, araç sahiplerine yönelik yaptığı kritik bir uyarıda, resmi internet sitesi ve çağrı merkezi dışında başka platformlardan yapılan randevu taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. TÜVTÜRK, sahte internet siteleri ve telefon numaralarına dikkat edilmediği takdirde, araç sahiplerinin paralarının boşa gidebileceğini vurguladı.
TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sahte telefon numaraları ve internet siteleri aracılığıyla vatandaşlardan normalde ücretsiz olan araç muayene randevu hizmeti için para talep edildiğini belirtti. Bu sahtekarlık girişimleriyle mücadele amacıyla, araç sahiplerinin randevu işlemlerini yalnızca TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Randevu Hizmeti Ücretsiz
TÜVTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denetlenen ve Türkiye’nin periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluşu olarak, araç muayene randevu hizmetinin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlattı. Araç sahipleri, randevu işlemlerini TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden ücretsiz olarak yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de birkaç basit adımı takip ederek muayene randevusu alınabileceği belirtildi.
Sahte Sitelerden Uzak Durun
Açıklamada, TÜVTÜRK’ün ismini kullanarak araç muayenesi veya araç muayene randevusu gibi ifadeler kullanan sahte sitelere ve numaralara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. TÜVTÜRK, resmi internet sitesi ve çağrı merkezi dışında herhangi bir platformun kurumla bir bağı olmadığını belirtti.
TÜVTÜRK’ün bu uyarılarına dikkat edilmemesi durumunda, araç sahiplerinin hem zaman kaybı yaşayabileceği hem de maddi zarara uğrayabileceği ifade edildi. Resmi kanallar dışında yapılan randevu taleplerinin geçersiz sayılacağı ve bu nedenle muayene işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği uyarısında bulunuldu.
Araç sahiplerinin, muayene işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi (www.tuvturk.com.tr) ve çağrı merkezi dışında başka platformlara itibar etmemeleri gerektiği önemle duyuruldu.
TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sahte randevu sitelerine karşı araç sahiplerini uyardı.
İstanbul - TÜVTÜRK, araç sahiplerine yönelik yaptığı kritik bir uyarıda, resmi internet sitesi ve çağrı merkezi dışında başka platformlardan yapılan randevu taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. TÜVTÜRK, sahte internet siteleri ve telefon numaralarına dikkat edilmediği takdirde, araç sahiplerinin paralarının boşa gidebileceğini vurguladı.
TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sahte telefon numaraları ve internet siteleri aracılığıyla vatandaşlardan normalde ücretsiz olan araç muayene randevu hizmeti için para talep edildiğini belirtti. Bu sahtekarlık girişimleriyle mücadele amacıyla, araç sahiplerinin randevu işlemlerini yalnızca TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Randevu Hizmeti Ücretsiz
TÜVTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denetlenen ve Türkiye’nin periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluşu olarak, araç muayene randevu hizmetinin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlattı. Araç sahipleri, randevu işlemlerini TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden ücretsiz olarak yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de birkaç basit adımı takip ederek muayene randevusu alınabileceği belirtildi.
Sahte Sitelerden Uzak Durun
Açıklamada, TÜVTÜRK’ün ismini kullanarak araç muayenesi veya araç muayene randevusu gibi ifadeler kullanan sahte sitelere ve numaralara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. TÜVTÜRK, resmi internet sitesi ve çağrı merkezi dışında herhangi bir platformun kurumla bir bağı olmadığını belirtti.
TÜVTÜRK’ün bu uyarılarına dikkat edilmemesi durumunda, araç sahiplerinin hem zaman kaybı yaşayabileceği hem de maddi zarara uğrayabileceği ifade edildi. Resmi kanallar dışında yapılan randevu taleplerinin geçersiz sayılacağı ve bu nedenle muayene işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği uyarısında bulunuldu.
Araç sahiplerinin, muayene işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi (www.tuvturk.com.tr) ve çağrı merkezi dışında başka platformlara itibar etmemeleri gerektiği önemle duyuruldu.