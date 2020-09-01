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Yeni endişe Koronavirüs yön değiştirdi

Yeni endişe Koronavirüs yön değiştirdi
ISPARTA
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Koronavirüs şehre 'göç' ediyor
Memleketine gidenlerin Anadolu’ya taşıdığı virüs yükü, eylülde dönüşler başlayacağı için tekrar büyükşehirlere geliyor.İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi illerde üç dört hafta sonra ‘vaka patlamaları’ yaşanabileceği tahmini yapılıyor.

oronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ve yapılan bütün ikazlara rağmen ölüm oranları ile vaka sayılarında yaşanan yükselişin, Anadolu illerinden büyükşehirlere dönüşlerin başlaması ile birlikte ‘endişe edici’ seviyeye tırmanabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı vaka tablosunda ölüm oranında yaşanan artışların, 12-14 gün öncesinin vakalarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Yüzde 1,7’ye kadar gerileyen ölüm oranları son dönemde yeniden yüzde 2,5 seviyesine yükseldi. Ölüm oranının ve ağır hasta sayısının giderek artması sebebiyle de iyileşme oranında son birkaç haftadır gerileme yaşanıyor.

VİRÜS BÜYÜK İLLERE YENİDEN TAŞINIYOR

İlgili bakanlıkların yaptığı değerlendirmelerde, büyükşehirlerden, Anadolu şehirlerindeki memleketlerine gidenlerin beraberinde götürdüğü virüs yükünün, dönüşlerin başlayacağı eylül ayı birlikte yeniden büyük illere taşınması endişesi yaşanıyor. Yapılan çalışmalarda Anadolu şehirlerindeki virüs vakalarında birkaç hafta içinde ‘sönümlenme’ olabileceği beklentisi var.

3-4 HAFTA SONRA VAKA PATLAMASI YAŞANABİLİR

Ancak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi illerde üç dört hafta sonra ‘vaka patlamaları’ yaşanabileceği tahmini yapılıyor. Ankara, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde şimdiden beklentilerin üzerinde vaka artışlarının görüldüğü belirtilirken yapılan toplantılarda “Toplumdaki enfeksiyon oranı yüksek. Ama henüz İstanbul ve Marmara Bölgesi tıkanma noktasında değil. Eylül, dönüş ayı olacağı için bundan sonraki süreç önemli. Büyükşehirlere başlayan dönüşten sonra şimdi büyükşehirlere yönelik patlama ve artış haberlerini dinleyeceğiz. Artık uyanma sürecini yaşamak gerekiyor” görüşü dile getirildi.

BLOK YASAKLAR OLMAYACAK 

Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların yaptıkları değerlendirme toplantılarında, toplumun yüzde 10’luk kesiminin hiçbir şekilde kurallara uymadığı ve uyarılara duyarsız kaldığı da gözlemlendi. Şu anda ‘salgının kontrolden çıkmasının’ söz konusu olmadığı, ancak toplumdaki hassasiyetin artırılması gerektiği üzerinde duruluyor. Bundan sonraki süreçte ise salgının başındakine benzer Türkiye genelini ilgilendiren ‘blok yasakların’ uygulanmayacağı, nerede problem varsa o bölgeye yönelik ‘izolasyon’ uygulamaları olabileceği ve toplumdaki hareketliliği azaltacak tedbirlere başvurulabileceği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi

 
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