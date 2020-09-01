İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

AFETLERE HAZIRLIK YILI AĞUSTOS AYI ETKİNLİK TEMASI “DEPREM ANI/TATBİKAT” KONULU BASIN BİLDİRİSİ

DEPREM ANI / TATBİKAT

Bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamadır. AFAD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Ağustos ayı temasını “Deprem Anı/Tatbikat” olarak belirlenmiştir.

TATBİKAT NEDEN YAPILIR ?

Tatbikatlar olası bir afet ve acil durumda can ve mal kaybının yaşanmaması veya en aza indirilmesi için öngörülen tehlike senaryoları doğrultusunda, hazırlanan afet ve acil durum planlarının uygulanabilirliğini gerçekçi ortamlarda test etmek, ekiplerin kapasite ve kabiliyetlerini görmek, yönetim fonksiyonu içinde yer alanların karar verme sürecindeki başarısını ölçmek amacıyla yapılır.

Deprem öncesinde neler yapılmalıdır?

Deprem sırasında neler yapılmalıdır?

Deprem sonrasında neler yapılmalıdır?

Sorularının yanıtını AFAD’ın internet sitesinden ve kurumumuzdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca kurumumuzdan talep etmeniz halinde bu konularla ilgili eğitim ve tatbikat yapılabilmektedir.