Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine, Yalvaç ilçe merkezinde 31 Ağustos 2020 tarihinde icra edilen operasyon sonucu; (56) litre etil alkol, (5) litre rakı ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi A.T. (51) ve H.T (24) isimli şahıslar yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, piyasaya sürülmek istenen sahte içkilere el konulmuştur.





Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir* Kamuoyuna saygıyla duyurulur.