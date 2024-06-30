"Öğretmenlerin Haziran Ayı Ek Ders Ödemeleri: Yeni Düzenlemeler ve Önemli Detaylar"



Milli Eğitim Bakanlığı, Haziran ayı ek ders ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. 14 Haziran'da başlayan yaz tatili ve Kurban Bayramı nedeniyle ek ders ödemelerinde bazı değişiklikler yapıldı.



Öne çıkan noktalar şöyle:



1. İdari İzin Döneminde Ödeme Yok: 20-21 Haziran tarihlerinde idari izinde olan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek.



2. İdarecilere Özel Durum: Bu tarihlerde okula gelen idareciler ek ders ücreti alacak, ancak kuruma gelmeyen idarecilere ödeme yapılmayacak.



3. Mesleki Çalışma Dönemi Ödemeleri: 24-28 Haziran arasındaki mesleki çalışmalara katılan öğretmenler, günlük 3 saat olmak üzere toplam 15 saat ek ders ücreti alacak. Katılmayanlara ödeme yapılmayacak.



4. Bordro Kontrolü Önemli: Okul yönetimlerinin ek ders ücreti bordrolarını öğretmenlere inceletmesi ve öğretmenlerin bu bordroları dikkatle kontrol etmesi tavsiye ediliyor.



Bu düzenlemeler, öğretmenlerin Haziran ayı ek ders ödemelerinde yaşanabilecek karışıklıkları önlemeyi ve adil bir ödeme sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Öğretmenlerin, özellikle mesleki çalışma dönemindeki katılımlarının ücretlendirmeyi doğrudan etkileyeceği vurgulanıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu düzenlemelerin şeffaflığı artıracağını ve öğretmenlerin haklarını koruyacağını belirtiyor. Öğretmenler sendikalarından ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.



Bu gelişmeler, eğitim camiasında yakından takip ediliyor ve önümüzdeki dönemlerde benzer düzenlemelerin devam edip etmeyeceği merak konusu.