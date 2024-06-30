"Hükümetin Yeni Sosyal Destek Paketi: Üç Çocuklu Ailelere Özel Avantajlar"



Ankara - AK Parti hükümeti, geniş kapsamlı bir sosyal destek paketi üzerinde çalışıyor. Paketin odak noktasında üç çocuklu aileler, emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli vatandaşlar yer alıyor.



Edinilen bilgilere göre, üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun koşullu kredi imkanları sunulması planlanıyor. Bu hamle, nüfus politikalarını desteklemenin yanı sıra çok çocuklu ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.



Paket kapsamında, emekliler ve düşük gelirli vatandaşlar için kira, gıda ve çocuk bakımı gibi alanlarda sosyal yardımların artırılması öngörülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yardımların dağıtımında kullanılacak kriterleri belirlemek üzere ortak bir çalışma yürütüyor.



Hükümet yetkilileri, mevcut sistemdeki dağınıklığı gidermek ve yardımları tek elden koordine etmek istediklerini belirtiyor. "Amacımız, devlet desteğini en çok ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaştırmak ve sosyal adaleti güçlendirmek," diyen bir yetkili, gelir ve mülkiyet gibi faktörlerin dikkate alınacağını vurguladı.



Paketin bir diğer önemli ayağı ise dar gelirli vatandaşlar için ucuz konut projesi. TOKİ'nin öncülük edeceği bu girişimde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yeni finansman modelleri geliştirilecek.



Hükümet, bu kapsamlı sosyal destek paketiyle hem demografik hedeflerine ulaşmayı hem de ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların yanında olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Paketin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.