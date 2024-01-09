YENİ DÜZENLEME İLE ARAÇ PLAKALARI DEĞİŞİYOR!

1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte araç sahipleri karekodlu plakalara geçiş yapacak. Sahte plakaların önüne geçmek amacıyla getirilen bu düzenleme, trafiğe ilk kez ya da yeniden çıkacak tüm araçlarda uygulanacak.

Bu yeni sistemle birlikte plakaların önemli bir değişime uğradığını ifade eden yetkililer, karekodlu plakaların seri numarasından aracın üretildiği yer ve tarihine kadar birçok bilgiyi içereceğini belirtiyorlar.

Karekodlu plaka basım işlemleri, noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odaları'nda gerçekleştirilebilecek. Bu karekod, plakanın seri numarası ile harf grubu arasına yerleştirilecek ve plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlayacak.

Hali hazırda tescili yapılmış araç sahiplerinin mevcut plakalarını değiştirmelerinin zorunlu olmadığı vurgulanırken, yeni düzenlemelere uygun plakaların, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra tescil edilecek araçlarda zorunlu hale geleceği belirtiliyor.

Plakayı kaybedenler veya muayene esnasında ağır kusur olarak değerlendirilen plakalara sahip olanlar, yeni düzenleme kapsamında harekete geçmek zorunda kalacaklar.