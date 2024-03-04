

Yeni Dönem Başlıyor: B Sınıfı Ehliyet Sahipleri İçin Geçiş Kolaylaştı!

B Sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren tarihi bir değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Meclis'ten geçen düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan önemli değişiklikler, sürücüler için yeni bir dönemi resmen başlattı. Bu karar, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

Düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, artık 125 cc ve altındaki tüm motosikletleri kullanma yetkisine sahip olacak. Önceki düzenlemeye göre, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 cc motor hacmine sahip motosikletleri kullanabiliyordu ve 50 cc'nin üzerindeki motosikletler için ayrıca motosiklet ehliyeti almak gerekiyordu.

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu değişikliği açıklarken, B sınıfı ehliyet sahiplerinin artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilme imkanına sahip olduğunu belirtti. Bu düzenleme, sürücülere daha geniş bir araç yelpazesi sunarken, trafik güvenliğine de katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni dönemde sürücülerin trafikteki hak ve sorumlulukları, bu önemli değişiklikle birlikte yeniden şekilleniyor.