Sosyal Destek Ödemelerine Zam Geldi: İşte Detaylar!

Milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşı ilgilendiren sosyal destek ödemelerinde zam haberi geldi. 2024 yılında emeklilere yapılan ek zamla birlikte dul ve yetim maaşları da güncellendi. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ek maaş zamları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan zam, emekli maaşlarına önce yüzde 37,65 zam, ardından yüzde 5 artış olarak uygulandı ve toplamda yüzde 49,25'e çıkarıldı.

Dul ve Yetim Maaşları Nasıl Hesaplanacak?

Dul ve yetim aylıkları, emekli maaşlarındaki zam oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri dosya bazında 10 Bin TL'nin altında maaş almayacak. Dul ve yetim maaşı tutarları ise eş ve çocuk durumuna göre değişkenlik gösterecek. 2024 yılında zamlı dul ve yetim maaşlarını hesaplamak için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Yüzde 25 hissesi olan kişi: Temmuz 2023'te 2.574 TL alan kişi, Bin 268 TL zam alarak 2024 yılında 3.842 TL maaş alacak.

Yüzde 50 hissesi olan kişi: Temmuz 2023'te 5.511,20 TL alan kişi, 2.714,70 TL zam alarak 2024 yılında 8.225,47 TL maaş alacak.

Yüzde 75 hissesi olan kişi: Temmuz 2023'te 7.541,49 TL alan kişi, 3.714,20 TL zam alarak 2024 yılında 11.255,67 TL maaş alacak.

Dul ve Yetim Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?

Dul veya yetim aylığı alan kişilerin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylıklarındaki farklar, aylıklarını aldıkları banka veya PTT şubelerine gönderildi ve 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren ödenmeye başlandı.

Evde Bakım Maaşı ve Diğer Destekler:

2024 yılı evde bakım maaşı, son memur maaşı zammı ile yüzde 49,25 artırılarak 7.608 TL oldu.

Yaşlılık aylığı 2024 yılı itibarıyla 3.504 TL olarak belirlendi.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları 874 TL'den 2.797 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylıkları ise 2.811 TL'den 4.196 TL'ye yükseldi.

Zamlı destek ödemeleri 15 Mart tarihinden itibaren başlayacak ve ay sonuna kadar tamamlanacak şekilde gerçekleştirilecek. İhtiyaç sahipleri 15 Mart'tan sonra sosyal yardım ödemelerini alabilecekler.