Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Uygulama: Ortak Sınavlarda Açık Uçlu ve Kısa Cevaplı Sorular Geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke geneli ortak sınavlarda öğrencilere yeni bir uygulama getirdiğini duyurdu. Bu kapsamda, 6. sınıflara ait Türkçe dersi için yapılacak sınavın değerlendirme süreci, bağımsız iki puanlayıcı tarafından gerçekleştirilecek. Diğer derslerde ise değerlendirme işlemleri okul müdürlüklerinin belirlediği zümreler, ilgili dersin öğretmenleri veya komşu okul zümre öğretmenleri tarafından yapılacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, ülke genelinde düzenlenecek ikinci dönem birinci yazılı sınavlarına yönelik soruların yanıtlarını paylaştı. Bu yeni düzenlemeyle, ortaokul ve liselerdeki sınavlarda soruların açık uçlu veya kısa cevaplı olacağı belirtildi.

26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ikinci dönem ülke geneli ortak sınavlar, öğrencilerin cevaplarını kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapılacak. Bu değişiklik, öğrencilere daha yaratıcı düşünmeleri için bir fırsat sunarken, değerlendirme sürecinde de daha detaylı ve öğrencinin anlama düzeyini ölçmeye yönelik bir yaklaşım getiriyor.