Emiş kaybı mı?

Yeni bir elektrikli süpürgeye ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Peki tekrar düşünün!

Elektrikli Süpürgenizin Bakımını Neden Düzenli Olarak Yapmalısınız?

Elektrikli süpürgenize servise vermenin birçok faydası vardır.

Performansı korumak -

Daha az sıklıkta toz alma -

Paradan tasarruf etmenizi sağlar -

Çok daha çevreci -

''Sektördeki 10 yılı aşkın tecrübemizle size mümkün olan en iyi hizmet deneyimini sunmaktan gurur duyuyoruz.''

Not:

Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için de servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz.

Adres:

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

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Isparta Süpürge Dünyası Tüm marka ve model elektrikli süpürgelerin bakım ve onarımını yapıyor. Eski makinenizi yeni gibi ve yenisiyle değiştirme maliyetinin çok altında bir fiyatta tamir ediyor.Teknisyenler zengin bir bilgi birikimine sahiptir. Hepsi, tüm elektrikli süpürge marka ve modellerinde hem servis hem de onarım konusunda kapsamlı bir şekilde eğitilmiştir.İşgüder;Dedi.Bu, tüm yüzey kalıntılarını toplayarak ve halı yığınını derinlemesine temizleyerek evinizin daha temiz kalmasına yardımcı olacaktır.Filtreler tıkanıp sızıntı yapmaya başladığında, bir zamanlar filtrenin içinde kalmış olan toz ve bakterilerin ortamınıza sızmasına izin verir. Evinizi ve ortamınızı daha tozlu hale getirir.Elektrikli süpürgelerin maliyeti arttıkça. (Yeni bir Dyson'ın maliyeti 300-500 Sterlin civarındadır) eski makinenizi onarmak çok daha uygun maliyetlidir.Günümüzde elektrikli süpürgelerin çoğu plastikten yapılıyor. İnsanlar oradaki eski makineyi yenisiyle değiştirdiğinde, normalde arazi doldurma sahasında son bulur. Dünya çapında bir nüfus olarak plastik kullanımımızı azaltmamız gerekiyor.