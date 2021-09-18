Yeni bir elektrikli süpürgeye ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Peki tekrar düşünün!
Isparta Süpürge Dünyası Tüm marka ve model elektrikli süpürgelerin bakım ve onarımını yapıyor. Eski makinenizi yeni gibi ve yenisiyle değiştirme maliyetinin çok altında bir fiyatta tamir ediyor.
Teknisyenler zengin bir bilgi birikimine sahiptir. Hepsi, tüm elektrikli süpürge marka ve modellerinde hem servis hem de onarım konusunda kapsamlı bir şekilde eğitilmiştir.
Elektrikli Süpürgenizin Bakımını Neden Düzenli Olarak Yapmalısınız?
Süpürge Dünyası firma yetkilisi Süleyman İşgüder elektrikli süpürgeler için önemli ayrıntıları anlattı.
İşgüder; ''Elektrikli süpürgelerin onarımı ve servisi konusundaki zengin bilgi birikimimizle, elektrikli süpürgelerine düzenli olarak bakım yapan müşterilerimizin nadiren yeni bir makine ile değiştirdiklerini gördük.
İnsanların elektrikli süpürgelerini değiştirmelerinin ana nedeni, motorun feci bir arızası değildir. Normalde bunun nedeni, mevcut makinenin halıdan çekmeyi durdurması veya emiş eksikliğidir. Ne yazık ki bu performans düşüşü normalde oldukça yavaş ve kademeli bir süreçtir. Yani, çoğu insan, emme olmayıncaya veya halıdan hiçbir şey almayana kadar bunun olduğunu bile anlamaz. Bu aşamaya geldiyseniz de endişelenmeyin. Hiçbir şey aşılmaz değildir. Elektrikli süpürgenizi yeni gibi çalıştırabiliriz.'' Dedi.
Elektrikli süpürgenize servise vermenin birçok faydası vardır.
Performansı korumak - Bu, tüm yüzey kalıntılarını toplayarak ve halı yığınını derinlemesine temizleyerek evinizin daha temiz kalmasına yardımcı olacaktır.
Daha az sıklıkta toz alma - Filtreler tıkanıp sızıntı yapmaya başladığında, bir zamanlar filtrenin içinde kalmış olan toz ve bakterilerin ortamınıza sızmasına izin verir. Evinizi ve ortamınızı daha tozlu hale getirir.
Paradan tasarruf etmenizi sağlar - Elektrikli süpürgelerin maliyeti arttıkça. (Yeni bir Dyson'ın maliyeti 300-500 Sterlin civarındadır) eski makinenizi onarmak çok daha uygun maliyetlidir.
Çok daha çevreci - Günümüzde elektrikli süpürgelerin çoğu plastikten yapılıyor. İnsanlar oradaki eski makineyi yenisiyle değiştirdiğinde, normalde arazi doldurma sahasında son bulur. Dünya çapında bir nüfus olarak plastik kullanımımızı azaltmamız gerekiyor.
''Sektördeki 10 yılı aşkın tecrübemizle size mümkün olan en iyi hizmet deneyimini sunmaktan gurur duyuyoruz.''
Not: Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için de servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz.
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