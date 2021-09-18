Isparta'nın taze günlük balık ihtiyacına cevap veren Kayak Balık aynı zamanda Türkiye ve Dünyanın her yerinden en kaliteli balık ve deniz ürünlerini tedarik etme konusunda da başarılı.
Modern şekilde tasarlanan pişirme bölümü de balıkseverlerin yeni buluşma noktası oldu. Müşteriler, tezgahta beğendiği balığı sipariş ederek kaliteli ve ferah bir ortamda tüketme şansı buluyor.
Kaya Balık'ta her çeşit ve her cebe uygun balık ve deniz ürünleri mevcut.
KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
- Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
- WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80
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