Hastanemiz acil servisine başvuran Corona virüse yakalandığı tespit edilerek tedavi altına alınan 105 yaşındaki hastamız Eşe Kelle, 22 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yenerek palyatif servisimize yatırıldı. Palyatif servisimizde de ilerleyen yaşı ve hastalık sonrası meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle 22 gün daha takibi yapılan hastamız sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastamızın oğlu Durmuş BOZKURT annesinin Koronavirüsü atlatarak iyileşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Orçun DEMİRSÖKEN, Palyatif servisinde görevli Dahiliye Uzmanımız Dr. Mustafa AYGÜNDÜZ, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yağmur KARA, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Erhan KAYA, Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarımız , Palyatif Bakım servisimizdeki çalışanlarımız başta olmak üzere Isparta Şehir Hastanesine teşekkürlerini iletti.Hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı günler dileriz.ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ