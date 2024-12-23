Yeni Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı!

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, toplumun tamamını dolaylı olarak etkileyen yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları son aşamaya geldi. İlk üç toplantısını 10, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde gerçekleştiren komisyon, dördüncü ve son toplantısını bu hafta yapacak. Salı veya çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen toplantıda yeni asgari ücretin açıklanması öngörülüyor.

Gözler İşverenin Teklifinde

Mevcut asgari ücretin net 17 bin 2 lira olduğu durumda, TÜRK-İŞ yüzde 45 enflasyon zammı uygulanmasını ve ardından yüzde 20 refah payı eklenmesini talep ediyor. Bu talep, asgari ücretin net 29 bin 583 liraya çıkarılmasını öngörüyor. Ancak işveren tarafının, bu yüksek talebe sıcak bakmadığı ve asgari ücret işveren desteğinin artırılmasını talep ettiği ifade ediliyor. Sürecin nihai şekillenmesinde hükûmetin tutumu kritik önem taşıyor.

Yeni Asgari Ücret Tahminleri

Kamuoyunda konuşulan zam senaryolarına göre yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar şöyle:

Yüzde 30 zam: Net 22 bin 103 lira

Net 22 bin 103 lira Yüzde 35 zam: Net 22 bin 953 lira

Net 22 bin 953 lira Yüzde 40 zam: Net 23 bin 803 lira

Net 23 bin 803 lira Yüzde 45 zam: Net 24 bin 653 lira

Net 24 bin 653 lira Yüzde 50 zam: Net 25 bin 503 lira

Bu hafta yapılacak son toplantının ardından net rakamın açıklanması bekleniyor. Çalışanlar ve işverenler, bu süreçteki gelişmeleri yakından takip ediyor.