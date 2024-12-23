Isparta’da Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Endişe Yaratıyor

Isparta’da son dönemde artış gösteren ve pek çok kişiyi mağdur eden yeni bir dolandırıcılık yöntemi, vatandaşlar arasında büyük endişeye yol açtı. İş insanları, mimarlar, sanayiciler, eğitimciler, siyasetçiler ve iş adamları gibi toplumun farklı kesimlerinden kişilerin hedef alındığı bu yöntem, karşılıklı sohbetler sırasında kaydedilen müstehcen görüntülerle şantaj yapılarak para talep edilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Dolandırıcılar, kurbanların sosyal medya platformlarında yaptıkları görüntülü sohbetlerin ekran görüntülerini veya video kayıtlarını alarak başladıkları saldırılarla kişileri hedef alıyor. Ardından, elde edilen görüntülerin sosyal medya hesaplarında yakın arkadaş listesiyle paylaşılacağı tehdidiyle mağdurlardan büyük miktarda para talep ediliyor.

İş insanları, mimarlar, sanayiciler, eğitimciler, siyasetçiler ve iş adamları gibi prestijli meslek gruplarının dolandırıcıların hedefi haline geldiği gözlemleniyor. Dolandırıcılar, kurbanların özel sohbetlerinde yakaladıkları müstehcen içerikleri kullanarak, kişilerin itibarlarını zedelemekle tehdit ediyor ve para talep ediyor.

Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ve sosyal medyada paylaşılan içeriklerin gizliliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür suçlarla karşılaşan kişilerin, güvenlik güçlerine başvurması ve dolandırıcıların izini sürmek için gerekli adımların atılması önem taşıyor.