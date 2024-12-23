Eski Kimliklerle Artık Yapılmayacak!

Eski Kimliklerle Tapu İşlemi Dönemi Sona Eriyor!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem güvenliğini artırmak ve sahteciliği önlemek amacıyla çipli kimlik kartlarının kullanımını zorunlu hale getiriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde işlem yapılamayacak.

Çipli Kimlik Kartları Neden Zorunlu Oluyor?

Çipli kimlik kartları, 2016’dan bu yana bankacılık, sağlık, vergilendirme gibi birçok alanda kullanılıyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile entegre çalışan çipli kimlikler, hem işlem hızını artırıyor hem de dijital hizmetlerde güvenlik sağlıyor. Tapu işlemlerinde de hak sahipliği ve kimlik bilgilerinin doğrulanmasında çipli kimlikler etkin bir rol oynayacak.

Hangi İşlemlerde Çipli Kimlik Gerekecek?

Gayrimenkul alım-satımı

Mirasçı belirleme işlemleri

Miras kaynaklı tapu işlemleri

Bu uygulama sayesinde sahteciliğin önüne geçilirken, işlem süreleri de kısalacak.

Kimlik Değişimi Nasıl Yapılır?

Eski tip kimlik kullanan vatandaşların, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kimliklerini yenilemeleri gerekiyor. Kimlik değişimi için başvurular şu yollarla yapılabiliyor:

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri

e-Devlet üzerinden online başvuru

Mağduriyet Yaşamayın!

Tapu işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşamamak için, yeni çipli kimlik kartlarınızı zamanında edinin. 1 Ocak 2025’ten itibaren eski kimliklerle tapu müdürlüklerinde işlem yapılması mümkün olmayacak.