Isparta Belediyesi, geçen sene kış aylarındaki yoğun kar yağışında az hasar gören Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri'nde güçlendirme çalışmalarına başladı. Teknik rapor doğrultusunda alınan kararla, pazaryerindeki hasarın giderilmesi ve iyileştirme yapılması planlanıyor. Çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması hedeflenirken, geçici olarak pazaryeri, 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 108. Cadde'den başlayarak Turan Nakliyat bölgesine kadar kurulacak.Geçtiğimiz kış mevsiminde Isparta, son yılların en yoğun kar yağışını yaşadı. Bu kar yağışı sonucunda Davraz Kapalı Pazaryeri çökerken, Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri de ciddi hasar görmüştü. Teknik ekiplerin raporları doğrultusunda Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri güçlendirilerek hizmete açılırken, Davraz Kapalı Pazaryeri'nin yeniden inşası için çalışmalar devam ediyor. O dönemde Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri ise az miktarda hasar almıştı. Teknik incelemelerin ardından pazaryerinde güçlendirme yapılması kararı alındı ve Isparta Belediyesi, bu doğrultuda hazırlanan güçlendirme projesinin uygulanması için çalışmalara başladı. Güçlendirme çalışmalarının yanı sıra pazaryerinin taban döşemeleri kaldırılarak yerine beton dökülecek ve aydınlatma sistemleri iyileştirilecek.Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri'nde başlayan güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar cuma günleri halk pazarı, 108. Cadde'den Turan Nakliyat bölgesine kadar kurulacak. Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, pazaryerindeki güçlendirme çalışmalarının başladığını ve çatı oluklarının yenileneceğini, ayrıca zeminde de iyileştirmeler yapılacağını belirtti. Şamlı, belediye başkanına mahalle adına teşekkür ederek, güçlendirme süreci boyunca halk pazarının geçici olarak belirlenen alanda kurulacağını ifade etti.Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir ise yeni yerinde kurulacak cuma pazarının 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Demir, güçlendirme çalışmaları süresince esnaf ve vatandaşların mağdur olmayacağını belirterek, geçici pazaryerinin belirlenen bölgede hizmet vereceğini ve 3 ayın ardından pazaryerine geri dönüleceğini dile getirdi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da geçtiğimiz kış mevsiminde Davraz Kapalı Pazaryeri'nin yıkıldığını, Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin ciddi hasar gördüğünü, Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri'nin ise az hasar aldığını belirtti. Davraz Kapalı Pazaryeri'nin inşaatının devam ettiğini ve Ağustos ayı sonunda hizmete açılmasının planlandığını aktaran Kaya, Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete açıldığını söyledi. Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri için üniversitedeki öğretim üyeleriyle çalışmalar yapıldığını ve 25 yıllık yapının güçlendirilmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade eden Kaya, projenin zeminin tamamen yenileneceğini ve boyanın da değiştirilerek iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Kaya, hedeflerinin 3 ay içinde çalışmaları tamamlamak ve esnafı mağdur etmeden pazaryerini yenilemek olduğunu vurguladı.