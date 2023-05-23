Isparta'da Gül Hasadı Başladı: Dünya Gülyağı İhtiyacının %65'i Karşılanıyor

Isparta, dünya gülyağı ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı önemli bir merkez olarak bilinmektedir. Bu yılın gül çiçeği hasadı ise Ardıçlı köyünde başladı ve Isparta ovaları pembeye büründü. Mart ayında meydana gelen zirai donlardan kaynaklanan bir gecikme yaşansa da yeni sürgünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte gül çiçekleri açtı.Düzce'den gelen misafirler, Ardıçlı Köyü'nde kendi güllerini toplamaktadır. Hasat süreci, sabahın erken saatlerinde başlar ve en geç öğleden sonra tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında toplanan güller, gül fabrikalarına taşınarak işlenir. Gül, endüstriyel bir ürün olmanın yanı sıra gıda sektörü ve turizm açısından da büyük önem taşımaktadır.Isparta'daki gül bahçeleri, görsel bir şölen sunmakta ve turistlerin ilgisini çekmektedir. Gül çiçeklerinin hasadı Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir. Bu yılın hasat miktarı biraz az olsa da başarılı bir sezon geçirilmesi beklenmektedir. Isparta, gül üretimiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir şehir olarak adını duyurmaktadır.