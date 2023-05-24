Isparta'nın geleneksel ve coğrafi işaretli lezzetlerinden olan Kabune Pilavı, bölgenin zengin mutfak kültürünün bir parçası olarak öne çıkıyor. Yıllar boyunca ev düğünlerinden mevlitlere kadar birçok özel etkinlikte vazgeçilmez bir yemek olarak tercih edilen Kabune Pilavı, kendine özgü hikayesiyle de dikkat çekiyor.Eskiden aynı evde yaşayan gelin ve kaynana, günlük ev işleriyle meşgulken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezler. Bir gün, evde yemek bulunmadığını fark eden kaynana endişelenir ve "Gelin, ne yapacağız?" diye sorar. Gelin ise hemen cevap vererek "Sen merak etme, ben hallederim" der ve mutfağa yönelir.Mutfakta, tel dolabın içinde haşlanmış etli nohut yemeği bulunmaktadır. Gelin, hızla bir soğan doğrar ve bakır kazana koyar. Üzerine et ve nohutları ekler ve ardından pirinç ve suyu ilave eder. Son olarak sacayağında üzüm çırpısıyla 15 dakika boyunca pilavı pişirir. Sofra hazırlanır ve gelin tencereyi getirir. Kaynana tencerenin kapağını açar ve büyük bir şaşkınlıkla, yöresel ağızla "Gııı, bu ne?" der. Kaynananın bu şaşkın tepkisi zaman içinde "Gı-bu-ne" şeklinde telaffuz edilen "Kabune" adını alır.Kabune Pilavı, hızlı pişmesi ve doyurucu olması nedeniyle yıllar boyunca düğünlerden mevlitlere, toplu yemeklerden özel etkinliklere kadar birçok vesileyle tercih edilen bir lezzet haline gelmiştir. İsparta'nın zengin mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Kabune Pilavı, bölgeye özgü tadıyla mutlaka tatmanız gereken bir lezzettir.Isparta'ya yolunuz düştüğünde, Kabune Pilavı'nı deneyerek bölgenin lezzetlerine bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu özel pilav, damakları şenlendiren aromasıyla gastronomi tutkunlarının ve yerli halkın beğenisini kazanmaya devam ediyor.