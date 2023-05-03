Kısaca özetlemek gerekirse, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre:
- Türkiye'deki deprem felaketinden sonra eğitimde normalleşme süreci için büyük çaba sarf edildi. Valiler ve diğer kurumlar da bu sürece destek verdi.
- Deprem bölgesindeki çocukların travmalarını atlatmaları için çadırlar ve konteynerlerde okullar kuruldu.
- Bazı okullar depremde yıkıldı ve bazıları da sağlam raporu almadan açılmadı. En güvenli yapıların okullar olduğu tespit edildi.
- 450 bin öğrenci başka illere nakledildi, 59 bin öğrenci de memleketlerine geri döndü. En fazla öğrenci dönüşü K.Maraş ve Hatay'da oldu.
- Öğretmenler çadırların organizasyonunu yaptı, yemek pişirdi ve ekmek üretti.
- Deprem bölgesindeki 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan muaf olacaklar. Sınavda başarısız olsalar bile birinci dönem notları geçerli olacak.
- Telafi eğitimleri 16 Haziran'dan sonra yapılacak.
- Yazın da 1 aylık telafi eğitimi yapılacak.
- Milli Eğitim Bakanı, okulların açılmasıyla vaka sayılarında artış olmadığını söyledi.
- 3450 destekleme kursu açıldı ve uzman öğretmenler bölgeye gönderildi.
- Kitaplar yeniden basıldı ve öğrencilerin eğitimine dijital platformların yanı sıra yüz yüze eğitim de dahil edildi.