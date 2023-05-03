Kısaca özetlemek gerekirse, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre:

Türkiye'deki deprem felaketinden sonra eğitimde normalleşme süreci için büyük çaba sarf edildi. Valiler ve diğer kurumlar da bu sürece destek verdi.

Deprem bölgesindeki çocukların travmalarını atlatmaları için çadırlar ve konteynerlerde okullar kuruldu.

Bazı okullar depremde yıkıldı ve bazıları da sağlam raporu almadan açılmadı. En güvenli yapıların okullar olduğu tespit edildi.

450 bin öğrenci başka illere nakledildi, 59 bin öğrenci de memleketlerine geri döndü. En fazla öğrenci dönüşü K.Maraş ve Hatay'da oldu.

Öğretmenler çadırların organizasyonunu yaptı, yemek pişirdi ve ekmek üretti.

Deprem bölgesindeki 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan muaf olacaklar. Sınavda başarısız olsalar bile birinci dönem notları geçerli olacak.

Telafi eğitimleri 16 Haziran'dan sonra yapılacak.

Yazın da 1 aylık telafi eğitimi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı, okulların açılmasıyla vaka sayılarında artış olmadığını söyledi.

3450 destekleme kursu açıldı ve uzman öğretmenler bölgeye gönderildi.

Kitaplar yeniden basıldı ve öğrencilerin eğitimine dijital platformların yanı sıra yüz yüze eğitim de dahil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğundan muaf tutulacağını açıkladı. Basına konuşan bakan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi vuran depremin ardından eğitimi normalleştirme çabalarına dikkat çekti. İyileşme sürecinde öğrencilerin barınması için okulların konteynır ve çadırlarda kurulduğunu, öğretmenlerin travma geçiren çocuklara destek olmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haziran ayında eğitim-öğretim yılı sona erdikten sonra öğrenciler için telafi dersleri düzenleyeceğini ve önceliğin devam eden COVID-19 salgını karşısında öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Özer, yüz yüze eğitimin önemine de vurgu yaparak, okulların yeniden açılmasının Kovid-19 vakalarında artışa neden olacağına dair bilimsel bir kanıt olmadığını belirtti.Bu açıklamalar, deprem felaketinin ardından eğitimde alınan önlemler ve sürecin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca öğrencilerin sınav ve devamsızlık konularındaki durumları hakkında da bilgi verilmiştir.