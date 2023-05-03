Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen PEYK Serüven Yarışları'nın Isparta ayağı, Bakanlığımız öncülüğünde düzenlendi. Zorlu doğa şartlarında gerçekleşen yarışlara 12 takım ve 60 sporcu katıldı. Yarışma kapsamında sporcular, ormanlık alanlardan geçerek, kanyonları aşarak, su geçişleri yaparak, zorlu parkurları tamamladılar.Yaklaşık 8 saat süren yarışlar, sporcuların dayanıklılığını ve fiziksel performanslarını test etti. Parkurda ayrıca zeka ve strateji gerektiren engeller de bulunuyordu. Takımlar, yarışmanın farklı etaplarında gösterdikleri üstün performansla, izleyicilerin takdirini kazandı.PEYK Serüven Yarışları, doğayla iç içe olmak isteyen sporcuların ilgisini çekiyor ve bu alanda yeni bir heyecan yaratıyor. Yarışmalar, aynı zamanda Türkiye'nin doğal güzelliklerine de dikkat çekiyor.Isparta ayağı geride kaldı, ancak PEYK Serüven Yarışları heyecanı devam ediyor. Doğayı seven ve macerayı seven herkes için, yarışmanın sonraki ayağını kaçırmamak önemli!