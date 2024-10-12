Gaziler Derneği’nden Isparta İl Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamit Gülbiçer ve dernek üyeleri Demir Ali Gürgen, Alaattin Aksüzek, Mustafa Güzel ve Ömer Şenkarslı, 11 Ekim 2024 tarihinde Isparta İl Jandarma Komutanı J.Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, J.Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, dernek başkanı ve üyelerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ebediyete intikal eden gazilerini rahmetle anarak, hayatta olan gazilere ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarını ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



