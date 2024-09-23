Yaz Havası Geri Dönüyor: Yağışlar Türkiye’yi Terk Ediyor

Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı havalar, hafta sonunda yerini yaz havasına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, pazar günü yağışlı hava ülke genelinde son kez etkili olacak.

6 İle Sarı Kodlu Uyarı

Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlar sürecek. Meteoroloji, Trabzon, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri için su baskınları ve taşkın riskine karşı sarı kodlu uyarı yaptı.

25 Eylül'de Yaz Geri Dönüyor

Yağışların 25 Eylül Çarşamba günü itibarıyla sona ermesi ve sıcaklıkların yeniden 30 derecelere ulaşarak yaz günlerini hatırlatması bekleniyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ile Türkiye yeniden sıcak günlere dönecek.