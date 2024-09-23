Ehliyet Yenilemeyenlere 5 Bin TL Ceza! Son Tarih Yaklaşıyor

Sürücüler için ehliyet yenileme süresi hızla sona eriyor. Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenileyenler sadece 15 TL ödeyerek yeni ehliyet alabilecekler. Ancak, bu süreyi kaçıranlar 5 bin 165 TL'ye varan ceza ve harçlarla karşılaşacak.

Eski belgelerin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını belirten yetkililer, son günlerde yaşanacak yoğunluk nedeniyle başvuruların erkenden yapılması gerektiğini vurguluyor. Randevu almak için Alo 199, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden işlem yapılabiliyor.