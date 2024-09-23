Türkşeker 1350 Geçici İşçi Alacak: Başvuru Şartları Belli Oldu
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1350 geçici işçi alacağını duyurdu. İş başvuruları, 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden yapılacak.
İstihdam edilecek işçilerin branşları şu şekilde belirlendi:
- 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni,
- 383 kimya teknisyeni,
- 98 metal teknolojisi teknisyeni,
- 56 elektrik teknisyeni,
- 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni,
- 14 bilgisayarlı makine teknisyeni,
- 2 inşaat teknisyeni,
- 23 iş makineleri operatörü,
- 1 tır şoförü.
Detaylı başvuru şartlarına İŞKUR üzerinden ulaşılabilecek.