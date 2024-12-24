SDÜ’lü Öğrencilerden Gençlere Metaverse Deneyimi

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Profesyonel Halkla İlişkiler Uygulamaları dersi kapsamında, "Dijital Kaşifler" projesiyle Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi öğrencilerine Metaverse eğitimi verdi."Dijital Kaşifler" isimli bu sosyal sorumluluk projesi ile lise öğrencilerine sanal dünya deneyimi ve bilgi aktarımı sağlanması hedeflendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Metaverse Girişim Stüdyosu'nda gerçekleştirilen proje, internet ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri konu alan bir sunumla başladı ve katılımcılara VR (sanal gerçeklik) gözlük deneyimi sağlanarak sona erdi.Proje hakkında değerlendirmelerde bulunanMetaverse Platformu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Göktaş, " Gençlerimizin yüksek teknolojiyle tanışmasını ve deneyimlemesini sağlamak, onların ufkunu geliştirmek bizler için özel bir duygu… Böyle birprojenin düzenlenmesini sağlayan İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkür ederim." diyerek düşüncelerini ifade etti.Proje, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri; Onur Akman, Semih Akyol, Mert Kıpçak, Ozan Orhan, Eylem Sevim, Emre Ekşi, Nihat Mıdık tarafından hayata geçirildi.