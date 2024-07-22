Yastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri Almıyor

Elinde altın bulunanlara uzman isimden kritik uyarı geldi. Antalya'da kuyumcular, vatandaşların sıkça tercih ettiği kesme altınlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kuyumcu Çağrı Yılmaz, kesme altınların dolandırıcılık olaylarına yol açabileceğini belirterek, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ama gerçekte böyle bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firması bellidir," dedi. Bu tür altınların satışı sırasında sorun yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Altın Fiyatları Rekor Seviyelerde

Son zamanlarda İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatlarında rekor seviyeler görülüyor. Bu durum, altına olan talebi artırmış durumda.

Kuyumcuların Uyarıları

Antalya'daki kuyumculuk sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Halil Güvençoğlu da, "Kesme olarak tabir edilen altına olan talep artıyor; ama biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor, bu nedenle satarken sorun yaşanabiliyor. Bu tür sorunların yaşanmaması için paketli altın alınması daha güvenli olur," şeklinde konuştu.

Vatandaşların Bilinçli Olması Gerekiyor

25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz ise altına yatırım yapmak isteyen vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyardı. "Evini, arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var. Bu zamanlarda ucuz altın diye bir inanış yok, sadece ayarı düşük altın olabilir. Kesme altına olan talep çok fazla; ancak bu altın türünün ayarının düşük olması dolayısıyla dolandırıcılığa müsait bir durum olabilir," ifadelerini kullandı.

Altının Ayarını Test Etmek

Kuyumcu Çağrı Yılmaz, kesme altınların ayarını tespit etmek için kendi atölyelerinde ateş veya asit testi gibi yöntemler kullandıklarını belirterek, "Bu testlerle altının gerçek ayarını anlamak mümkün oluyor. Ancak bu işlemi sadece profesyonel kuyumcular yapabilir," dedi.

Güvenli Altın Alışverişi

Altın alırken ve satarken dikkatli olunması gerektiği, paketli altınların daha güvenli bir seçenek olduğu kuyumcular tarafından vurgulanıyor. Dolandırıcılık vakalarını önlemek için ise kesme altınların alım satımında dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

Bu tür uyarılara kulak vererek altın yatırımlarınızı güvenli bir şekilde yapabilir ve dolandırıcılık risklerinden korunabilirsiniz. Unutmayın, altın alırken güvenilir kuyumcuları tercih etmek ve paketli altınlara yönelmek her zaman daha güvenli bir seçenektir.