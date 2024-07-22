Ehliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren Düzenleme

Tüm sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, artık uyku apnesi testini geçemeyen sürücülerin ehliyetlerine el konulacak.

Son günlerde trafik kazalarının ve sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte, sürücülerin sağlık kontrollerinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Özellikle uyku apnesi, sürücülerin gündüz uyuklama hâline gelmelerine neden olabilecek ve trafikte büyük bir risk teşkil edebilecek bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık tarafından yapılan açıklamaya göre, artık sürücü belgesi almak veya yenilemek isteyen herkesin sağlık raporu alması gerekiyor. Bu rapor, devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden, özel tıp merkezlerinden veya polikliniklerden temin edilebiliyor. Ayrıca, aile hekimleri de gerekli gördükleri durumlarda detaylı muayene için hastaları uzman doktorlara yönlendirebiliyorlar.

Uyku apnesi, özellikle obezite gibi risk faktörlerinin varlığında sıkça görülen bir durum. Yapılan son düzenleme ile birlikte, vücut kitle indeksi 33 ve üzerinde olan herkesin, gece boyunca uyku testi yapması gerekiyor. Tanıklı apne veya gündüz uyuklama gibi belirtiler bulunan herkesin de bu testi yaptırması zorunlu hale getirildi.

Tedavi sürecinde olan sürücüler için de belirli koşullar öngörülüyor. Tedavinin başarılı olup olmadığını göstermek için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Bu kriterler arasında, belirli bir süre boyunca düzenli olarak PAP cihazı kullanımının belgelenmesi ve uyku apnesi semptomlarının ortadan kalkması bulunuyor. Tedavi görmemiş veya tedavisi başarısız olan sürücülerin ehliyet alması veya yenilemesi mümkün olmayacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte, sürücülerin sağlık kontrollerine daha fazla önem vermesi ve uyku apnesi gibi potansiyel riskleri göz ardı etmemesi gerekiyor. Bu önlemler, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor ve sürücülerin hem kendi hem de diğer yolcuların güvenliğini korumasına yardımcı olmayı amaçlıyor.