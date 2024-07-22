Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve emeklilik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya sabitlendiğini bir kez daha vurguladı.

Muhalefetin eleştirilerine yönelik sert bir dille yanıt veren Erdoğan, "Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan 'asgari ücret 17 bin' diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok," dedi. Bu açıklamayla, muhalefetin önerilerini eleştirdi ve hükümetin ekonomik istikrarı koruma çabalarına dikkat çekti.

Emekli Maaşlarındaki Artış ve Vergi Düzenlemeleri

Erdoğan, Meclis'in tatil öncesi görüştüğü vergi düzenlemeleri ve emekli maaşlarındaki artışla ilgili bilgi vererek, emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi için gerekli çabayı gösterdiklerini vurguladı. "Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik istikrarı korumak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz," dedi.

Yeni Yasama Döneminde Köklü Değişiklikler

Yeni yasama döneminde emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Erdoğan, "Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret," ifadelerini kullandı.

Ekonomik İstikrar ve Popülizm Uyarısı

Erdoğan, ekonomik istikrarı koruma ve popülizmden kaçınma konusunda dikkatli olduklarını belirterek, "Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz," dedi. Bu yaklaşımın, emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklerin temelini oluşturacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin yapılacağına işaret ediyor. Ancak, bu değişikliklerin ekonomik istikrarı koruyacak şekilde ve popülizmden uzak bir anlayışla yapılacağı vurgulanıyor. Yeni yasama döneminde bu konunun gündeme alınacağı ve gerekli adımların atılacağı belirtiliyor.