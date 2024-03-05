Bedelli Askerlikte Temel Eğitim Süresi Değişikliği Yok: Yaşar Güler Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorusuna yanıt verdi.

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu belirten Bakan Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. Bu açıklama, bedelli askerlikte temel eğitim süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını gösteriyor.