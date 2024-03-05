Dikkat: Gıda Sahteciliği ve Fırsatçılar!

Gıda sahteciliği ve fırsatçılığına karşı uyarı geldi! Zeytinyağı, tereyağı, bal gibi ürünlerde artan sahtecilik olaylarına dikkat çekildi. Sahteciler, maliyeti düşük bitkisel yağları kullanarak, peynir, sucuk gibi ürünlerde taklitler üretebiliyor. Bu durum, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Ana Noktalar:

Palmiye Yağına Dikkat: Sahteciler, ucuz ve dayanıklı olması nedeniyle palmiye yağını sıkça kullanıyor. Ancak, bu yağın sağlık sorunlarına yol açabileceği biliniyor. Bal Sahteciliği: Şeker şuruplarının bal aromasıyla karıştırılmasıyla yapılan bal sahteciliği, analizle dahi zor tespit edilebiliyor. Sahte balın içerikleri genellikle maliyeti düşük şeker şuruplarından oluşuyor. Süt Ürünlerinde Taklit: Süt ürünlerinde temel tağşiş yöntemi, süt yağı yerine bitkisel yağ kullanılmasıdır. Tüketiciler, sahte süt ürünlerini genellikle kolayca fark edemiyor. Zeytinyağı Sahteciliği: Zeytinyağında en çok karşılaşılan sahtecilik, başka yağların aroma ve renklendirici kullanılarak zeytinyağına benzetilmesidir. Bu nedenle, güvenilir üreticilere ve ürün bilgilerine dikkat etmek önemlidir. Laboratuvar Testleri: Sahteciliği önlemek için tüketicilerin, güvenilir üretici ve üretim izni bilgilerini kontrol etmeleri, mümkünse ürünleri yerinde satın almaları öneriliyor. Ancak, bazı sahtecilik türleri ancak laboratuvar testleriyle tespit edilebilir.

Gıda enflasyonu ve iklim değişikliği gibi etkenlerin, gıda sahteciliğini artırdığı vurgulanıyor. Bu konuda yetkililerin denetim sorumluluğunu yerine getirmesi, tüketicilere düşen sorumlulukları yerine getirmeleri önem taşıyor. Sahte ve taklit ürünlerin tespit edilmesi için tüketicilerin ALO 174 Gıda Hattı'nı aramaları, yetkililere de denetim görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılıyor.