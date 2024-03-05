Emekli ve Memur Zammı Belli Oldu: TÜİK'in Açıkladığı Şubat Enflasyonu Sonrası Onay Geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşı ve memur zammı için onay geldi. Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53, yıllık bazda ise yüzde 67,07 artan enflasyon rakamları sonrasında emeklilere ve memurlara verilecek zam oranları belli oldu.

Memur Zammı: Memur ve memur emeklileri için 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyordu. Ancak, Şubat ayındaki enflasyon rakamı yüzde 4,53 olduğu için memurlar enflasyon farkı almadan yüzde 10'luk zammı ikinci aydan garantiledi.

Memur ve memur emeklileri için 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyordu. Ancak, Şubat ayındaki enflasyon rakamı yüzde 4,53 olduğu için memurlar enflasyon farkı almadan yüzde 10'luk zammı ikinci aydan garantiledi. Emekli Zammı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı hesaplamalarına şimdiden başlanmıştı. Şubat ayındaki yüzde 4,53'lük enflasyon rakamı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammını yüzde 11,53 olarak almış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim öncesi artan emekli maaşına ek zam beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütçede tüm imkanlarımızı emekliler ve çalışanlar için seferber ettik. Bunu etmeye de devam edeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunları adil olarak değerlendireceğiz." şeklinde ifade etti.