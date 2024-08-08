Altın Yatırımına Yeni Düzenlemeler Geliyor: Bakanlıktan Kısıtlama Sinyali

Ankara – Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın yatırımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bakanlık, artan altın talebi ve döviz kaynaklarının korunması amacıyla altına bazı kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatına yönelik vergi kısıtlamalarının ardından, çeyrek gram ve yarım gram altın üretiminin de yasaklanabileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Altına kota uyguladık. Vatandaşlarımızın tercihlerine saygı duyuyorum, ancak odak noktamız kaynakları ülkeye fayda sağlayacak şekilde yönlendirmek," dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, eylül ayından itibaren altın fiyatlarında rekor artışlar beklediğini ve bu artışlar öncesinde altın alımlarını sınırlandıracak yeni tedbirlerin uygulanabileceğini ifade etti. Ayrıca, 22 ayar gram altının üretiminin yasaklanması gibi önemli gelişmelerin sektör üzerinde büyük etkiler yaratabileceği konuşuluyor.