"Yargıtay'dan Kiracıları Üzen Karar: Kirayı Banka Hesabına Yatıranlara Havale Ücreti Kiracının Sorumluluğunda!"

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Yargıtay, kira bedelini banka hesabına düzenli olarak yatıran kiracılara kötü bir haber verdi. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bu emsal kararda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir kiracının kirayı eksik yatırdığı iddiasıyla başlatılan icra takibini değerlendirdi. İlgili dava sonucunda verilen karar, kiracıları endişelendirecek nitelikte.



Olay Özeti: L.M. adlı bir kiracı, her ay düzenli şekilde kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırmaktaydı. Ancak ev sahibi, yaklaşık 4 ayın ardından kiracının eksik ödeme yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Kiracı L.M. itirazda bulunarak, kira bedelini tam olarak ödediğini, ancak banka tarafından kesilen havale ücretinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu savundu.



Mahkeme Süreci ve Karar: Ev sahibi, mahkemede L.M'nin dört ay boyunca eksik ödeme yaptığını iddia etti ve tahliye talebinde bulundu. Kiracı ise banka üzerinden ödemeye geçtikten sonra oluşan havale ücretinin kendisinin hatası olmadığını, bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ancak mahkeme, havale ücretinin kiracıya ait olduğuna hükmetti ve tahliye kararı verdi.



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı: Ev sahibinin temyizi üzerine devreye giren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yapılan inceleme sonucunda ödemenin eksik olduğuna karar verdi. Mahkemenin kararını bozan Yargıtay, kira bedelinden kesilen havale ücretinin kiracının sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle kiracının tahliyesine karar verdi.



Sonuç ve Uyarı: Yargıtay'ın bu emsal kararı, kira ödemelerinin eksiksiz bir şekilde yapılmasının yanı sıra, banka üzerinden yapılan ödemelerde oluşan masrafların da kiracının sorumluluğunda olduğunu ortaya koymaktadır. Kiracıların bu tür durumları göz önünde bulundurarak ödemelerini gerçekleştirmeleri ve olası masrafları önceden değerlendirmeleri önemlidir.