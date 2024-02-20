Motorine Gece Yarısından İtibaren İndirim Geliyor

"Motorine Gece Yarısından İtibaren 1,21 TL'lik İndirim Geliyor"

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Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarına sürekli zam ve indirimler gelmeye devam ediyor. Son olarak motorine gelen 2.5 TL'lik dev zamın ardından, gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 1,21 TL'lik bir indirim görülecek.

Bu indirim, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketicilere yansımasını gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarının neredeyse her gün farklı bir seviyeye taşınmasına neden oluyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak olan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 TL iken, motorin litre fiyatı 44,3 liradan satılacak. Motorin fiyatlarındaki bu indirim, sürücülere bir nebze olsun nefes alma fırsatı sunacak.

Not: Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle güncel fiyatlar için resmi kaynaklardan doğrulama yapmak önemlidir.