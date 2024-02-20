"PTT'den Ekonomik Sıkıntı İçinde Olanlara Özel 55 Bin TL Destek! İşte Kredi Şartları"

Detaylar:

PTT, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel bir destek duyurusu yaptı. Ekonomik sıkıntı yaşayanlara 55 bin TL değerinde, 24 ay vadeli kredi imkanı sunacak olan PTT, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile destek sağlamaya hazırlanıyor.

Kredi Şartları:

Başvuru Koşulları: T.C. kimlik kartınız ile başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Tutarı: 55 bin TL'ye kadar kredi çıkabilir.

Vade Süresi: Kredi vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir.

Faiz Oranları: Düşük faiz oranları ile ekonomik koşullara uygun kredi paketi.

PTT'nin bu destek programı ile ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar, uygun şartlar altında maddi destek elde edebilirler. Başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Ayrıca, daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için PTT'nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.