GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Yapımı Planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin Toplantı Yapıldı

Yapımı Planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin Toplantı Yapıldı
ISPARTA
104 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Yapımı Planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin Toplantı Yapıldı
Çünür mahallesinde bulunan 5341 metrekarelik alanda yapımı planlanan “Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi” için Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı yapıldı. 
Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’ in yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.
Toplantıda İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan taslak proje incelenerek katılımcıların görüşüne sunuldu. Vali Seymenoğlu projenin kurumların katkısıyla en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyleyerek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanacak. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren trafikte uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak kurallar eğitim parkında uygulamalı olarak öğretilecek.

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, dağ, ağaç, açık hava ve doğa

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve ekran

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, bulut, açık hava ve doğa
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DAKİ PAZAR YERLERİ ARTIK... GENELGE YANINLANDI
ISPARTA'DA YILBAŞI İÇİN YENİ GENELGE
Yeni haber: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı! İşte o rakam
ISPARTA ARALIKSIZ DENETİM ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Isparta'da Mezbaha Denetimleri Devam Ediyor
AUTOEXPER ISPARTA ŞUBESİ HİZMETİNİZDE
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi
TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!
COVİD-19 İÇİN YILBAŞI UYARISI ''SAKIN YAPMAYIN!''
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TA
81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?
Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!
Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu
​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIK
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
Yamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi Davraz
UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...
Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te
OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ISPARTA İÇİN VALİLİKTEN YENİ GENELGE
BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK OLAYLARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit olduIsparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu19 Aralık 2020
ISPARTA İÇİN VALİLİKTEN YENİ GENELGEISPARTA İÇİN VALİLİKTEN YENİ GENELGE16 Aralık 2020
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Fiyatlar belli oldu!Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Fiyatlar belli oldu!16 Aralık 2020
Başvurular e-devlet'ten yapılacakBaşvurular e-devlet'ten yapılacak16 Aralık 2020
Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'teIsparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te17 Aralık 2020
BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK OLAYLARIBU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK OLAYLARI16 Aralık 2020
Isparta TÜED Başkanı Ersal Görevine Geri Döndü!Isparta TÜED Başkanı Ersal Görevine Geri Döndü!16 Aralık 2020
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!17 Aralık 2020
OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK17 Aralık 2020
Pandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 gerilediPandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi16 Aralık 2020
​EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -4- DARIBÜKÜ KÖYÜ,SÜTÇÜLER DEREYOLU,TOTA YAYLASI​EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -4- DARIBÜKÜ KÖYÜ,SÜTÇÜLER DEREYOLU,TOTA YAYLASI16 Aralık 2020
Vali Ömer Seymenoğlu koronavirüs salgınıyla mücadeleye öncülük eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyorVali Ömer Seymenoğlu koronavirüs salgınıyla mücadeleye öncülük eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor16 Aralık 2020
ISPARTA MEM BÜLTENİ...ISPARTA MEM BÜLTENİ...16 Aralık 2020
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONUISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU18 Aralık 2020
UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...18 Aralık 2020
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE18 Aralık 2020
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIKISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIK18 Aralık 2020
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!18 Aralık 2020
"EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR""EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR"17 Aralık 2020
Oda ve borsalardan sağlık çalışanlarına anlamlı destekOda ve borsalardan sağlık çalışanlarına anlamlı destek17 Aralık 2020