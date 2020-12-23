Mezbaha Denetimleri Devam Ediyor

Isparta İl genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri aralıksız devam etmektedir.Halkımızın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması, güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun çerçevesinde İlimiz genelinde Tarım ve Orman Bakanlığından onay belgesi alarak faaliyetini sürdüren mezbahaların denetimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaktadır .Mezbahalarda görevli resmi veteriner hekimler ve mezbaha sorumlusu veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapılarak, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol edilmektedir.Ayrıca, denetimlerde mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni başta olmak üzere özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gıda işletmelerinde alınması gereken korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirmeler yapılmaktadır.Eyup ADIGÜZEL İl MüdürüT.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü