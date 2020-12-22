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Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi

Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2020 22:55
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Son Dakika haberi; İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. İşte yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Otel/ Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları' konulu genelge gönderdi.
Genelgede, daha önce illere gönderilen genelge ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta, restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel, konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli, müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

EĞLENCE DÜZENLENMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel ve konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:
Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence, balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama, eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Bu günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

TEDBİRLER ALINACAK
Ayrıca, yılbaşı gecesi otel ve konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, 'Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler' konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri  yoğunlaştırılacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.
Genelgede ayrıca, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacağı, suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
 
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Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi
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