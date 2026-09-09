"Yanarım" Şarkısıyla Drift Attı, Ehliyetinden Oldu! Sosyal Medya Paylaşımı Başına Dert Açtı



Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde aracıyla tehlikeli drift gösterisi yapıp bu anları "Yanarım" şarkısı eşliğinde sosyal medyada paylaşan maganda, trafik polislerinin radarına takıldı. 5 Eylül günü meydana gelen olayda, tehlikeli şovun bedeli ağır oldu.

Trafik Ekipleri Kısa Sürede Tespit Etti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hızlıca inceleme başlattı. Direksiyon başındaki sürücünün ve aracının kimliği kısa sürede belirlendi. Trafikte hem kendi canını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini hiçe sayan sürücüye ceza yağdı.

141 Bin TL Ceza ve Ehliyete Daimi İptal

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye;

Aracı kasten ani şekilde yönlendirmek ve kendi etrafında döndürmek (drift),

Kamunun huzur ve rahatını bozacak şekilde araç kullanmak

suçlarından toplam 141 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aday Sürücü Olduğu Ortaya Çıktı