"Yanarım" Şarkısıyla Drift Attı, Ehliyetinden Oldu! Sosyal Medya Paylaşımı Başına Dert Açtı

Sosyal medya şovu pahalıya patladı: 141 bin TL ceza kesildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Yeni Sanayi Sitesi'nde "Yanarım" şarkısı eşliğinde drift atan aday sürücünün görüntülerinin internete düşmesi üzerine...

"Yanarım" Şarkısıyla Drift Attı, Ehliyetinden Oldu! Sosyal Medya Paylaşımı Başına Dert Açtı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.09.2026 09:34
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"Yanarım" Şarkısıyla Drift Attı, Ehliyetinden Oldu! Sosyal Medya Paylaşımı Başına Dert Açtı
 
Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde aracıyla tehlikeli drift gösterisi yapıp bu anları "Yanarım" şarkısı eşliğinde sosyal medyada paylaşan maganda, trafik polislerinin radarına takıldı. 5 Eylül günü meydana gelen olayda, tehlikeli şovun bedeli ağır oldu.
 
Trafik Ekipleri Kısa Sürede Tespit Etti
 
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hızlıca inceleme başlattı. Direksiyon başındaki sürücünün ve aracının kimliği kısa sürede belirlendi. Trafikte hem kendi canını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini hiçe sayan sürücüye ceza yağdı.
 
141 Bin TL Ceza ve Ehliyete Daimi İptal
 
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye;
 
  • Aracı kasten ani şekilde yönlendirmek ve kendi etrafında döndürmek (drift),
  • Kamunun huzur ve rahatını bozacak şekilde araç kullanmak
suçlarından toplam 141 bin lira idari para cezası uygulandı.
 
Aday Sürücü Olduğu Ortaya Çıktı
 
Yapılan detaylı kontrollerde sürücünün aday sürücü (stajyer) statüsünde olduğu anlaşıldı. Kural ihlali ve tehlikeli sürüş nedeniyle sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Chat GPT Image 9 Eyl 2026 09 17 32
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