İstanbul’daki Ispartalılar 3. Büyük Buluşmada Bir Araya Geliyor!

İstanbul’daki Ispartalılar 3. Büyük Buluşmada Bir Araya Geliyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.09.2026 09:34
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İstanbul’daki Ispartalılar 3. Büyük Buluşmada Bir Araya Geliyor! Başkan Başdeğirmen’den Tüm Hemşehrilere Davet

İstanbul’da yaşayan Ispartalılar, birlik, beraberlik ve memleket hasretini gidermek adına bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Büyük İstanbul Buluşması'nda buluşuyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde geleneksel hale getirilen organizasyon, 13 Eylül Pazar günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.
 

Yöresel Lezzetler ve Düğün Yemeği Kazanları Kaynayacak

Isparta Belediyesi ile İstanbul’daki Ispartalılar derneklerinin ortaklaşa düzenlediği buluşmaya Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı ev sahipliği yapacak.
 
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dev kazanlar kurularak ateşler yakılacak. Isparta’nın simgeleşmiş yöresel düğün yemeği geleneklerine uygun olarak hazırlanan menüde; meşhur kabune pilavı ve helva gibi eşsiz lezzetler İstanbul’daki hemşehrilere ikram edilecek.
 

Başkan Başdeğirmen: "Tüm Hemşehrilerimizi Bekliyoruz"

Buluşma öncesinde açıklamada bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstanbul’da ikamet eden tüm Ispartalıları bu özel geceye davet etti. Başkan Başdeğirmen mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz, şehrimizin değerlerini birlikte yaşatacağımız; kardeşlik ve dayanışma bağlarımızı kuvvetlendireceğimiz bu özel buluşmaya İstanbul’da yaşayan tüm Ispartalı hemşehrilerimi davet ediyorum."

 

 
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