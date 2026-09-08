Isparta Belediye Meclisinde Uluslararası Davet Trafiği!

Isparta Belediye Meclisinde Uluslararası Davet Trafiği!
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 23:46
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Isparta Belediye Meclisi’nde Yoğun Diploması Trafiği: Wuhan, Atina ve Gagavuzya Yolu Göründü!

Isparta Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde yer alan tüm maddelerin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda; Çin, Yunanistan ve Moldova’dan gelen uluslararası davetler ile Isparta’nın yurt dışındaki temsil süreci damga vurdu.
 
Meclis açılışında sunulan tüm gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Oturumun devamında kürsüye gelen Başkan Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası temaslar ve kent diplomasisine dair önemli açıklamalarda bulundu.
 

Çin’in Wuhan Kentine Kardeş Şehir Daveti

Isparta’nın uluslararası alandaki temsiliyetine değinen Başkan Başdeğirmen, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Çin’den resmi davet aldıklarını açıkladı. Başdeğirmen:
 
"18-23 Eylül tarihleri arasında Çin’in Wuhan kentinde düzenlenecek olan Kardeş Şehirler toplantısına Dışişleri Bakanlığımız tarafından davet edildim. Bir mani olmazsa 18-23 Eylül tarihleri arasında bu toplantıya katılarak Kardeş Şehir temalı temaslarımızı gerçekleştirecek, ardından edindiğimiz bilgileri siz meclis üyelerimize aktaracağım." dedi.

Isparta Koku Müzesi ve Aya Baniya Kilisesi Yunanistan Basınında!

Isparta'da hayata geçirilen Koku Müzesi ve restorasyonu tamamlanan tarihi Aya Baniya Kilisesi'nin komşu ülke Yunanistan'da büyük yankı uyandırdığını belirten Başdeğirmen, Atina'dan özel bir davet aldıklarını söyledi. Bu çalışmaların Atina basınında ve kültür çevrelerinde geniş yer bulduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen:
 
"Koku Müzemiz ve Aya Baniya Kilisesi’ndeki gelişmeler Atina’nın dikkatini çekti. Yunanistan medyasında ve ulusal yayınlarında haberlerimiz yer aldı. Bu gelişmeler üzerine 23 Eylül sonrasında Atina’da düzenlenecek kültür toplantısına Isparta Belediye Başkanı olarak davet edildim. Sürecin takibi açısından buraya müzede görevli çalışma arkadaşımız Meryem Hanım’ı göndermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gagavuzya’da Üzüm Festivali Heyecanı: Meclis Üyelerine Davet

Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ile olan dostluk bağlarına da değinen Başdeğirmen, kasım ayında düzenlenecek geleneksel festival için meclis üyelerine çağrıda bulundu:
 
"Gagavuzya Milletvekili Ivana Köksal Hanımefendi geçtiğimiz aylarda bizleri ziyaret etmişti. Kendileri bizi 7-8-9 Kasım tarihlerinde Gagavuzya’da düzenlenecek Üzüm Festivali’ne davet etti. Bu belki de aldığımız 5. davet. Katılmak isteyen meclis üyesi arkadaşlarımız isimlerini Hüdayi Bağcı Beye yazdırsınlar, detayları ve şartları daha sonra paylaşacağız."

Oğlunun Düğününe Katılan Meclis Üyelerine Teşekkür

Toplantının sonunda ailevi bir mutluluğunu da meclis üyeleriyle paylaşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oğlu Celal Başdeğirmen’in nikah törenine katılan tüm üyelere teşekkür etti:
 
"Cumartesi günü oğlumun nikah törenine hepinizi davet etmiştim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde güzel bir düğünle çocuklarımızı dünya evine soktuk. İnşallah onlar da mutlu bir şekilde hayatlarına devam ederler."
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Isparta Belediye Meclisinde Uluslararası Davet Trafiği!
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