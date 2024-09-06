Yalvaç'tan Isparta'ya: Egzozcu Murat, BMW'yi Hayata Döndürdü!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sabah BMW marka aracını çalıştırmak istedi ama araç bir türlü çalışmadı. Tanıdığı birine durumu anlattı, o da "Bu iş egzozdan olabilir, en iyisi Egzozcu Murat'a git!" dedi. Vatandaş, hemen bir oto kurtarma yardımıyla aracını Yalvaç'tan Isparta'ya, Petek Sanayi'deki Egzozcu Murat'ın şubesine getirdi.Egzozcu Murat ve ekibi, aracın egzoz sistemini inceledi ve sorunun tıkalı partikül filtresinden kaynaklandığını belirledi. Özel ekipmanlarla yapılan temizlik ve gerekli bakım işlemlerinin ardından araç, sahibine çalışır durumda teslim edildi. Müşteri, memnuniyetle aracına binip yoluna devam etti.Egzoz sorunlarınız için Isparta'da tek adres: Egzozcu Murat!